Guillaume BERGAMINI

6 ans d'expérience dans le Marketing & Trade-Marketing.

-- > Focus sur l'environnement Pharmaceutique depuis 5 ans maintenant :

- 3 ans pour des entreprises Pharmaceutiques (produits OTC chez Sanofi and Dispositifs Médicaux chez Medline);

- 2 ans pour une Agence de Communication dédiée au digital pour des entreprises Pharmaceutiques (AbbVie, Sanofi, BMS, Novartis, etc.)



Expertise dans les Projets Digitaux & la Gestion de Produits/Projets :

- Projets pour tablettes (applications stand-alone ou via un éditeur de contenu);

- Design de sites et de mise à jour de contenus Internet, community management;

- Campagne de communication au Point de Vente.





Major de la promotion 2009CN (I.S.G Paris) / Mention "Magna Cum Laude" ("Bien")



Mes compétences :

Photoshop

Montage vidéo

Office

Word press

Marketing opérationnel

Communication

Marketing

Webmarketing

Gestion de projet

Management