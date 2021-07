Guillaume BERTIN

Etudiant en Master Grande Ecole de NEOMA BS, après avoir validé une licence de droit à l'ESDHEM à Lille (programme de SKEMA BS, en partenariat avec l'université du littoral côte d'Opale). Mon objectif est aujourd'hui de m'appuyer sur mes connaissances juridiques de l'entreprise et de les compléter par une approche plus pratique de l'entreprise par des stages et par mon cursus. Je vise une spécialisation en gestion de projets qui me permettra d'être compétent pour intégrer le milieu de l'évènementiel.



Mes compétences :

Gestion

Droit