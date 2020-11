Guillaume BRIARD

Ingénieur Environnement, je suis intégré à la branche HSE de l'agence SOCOTEC de Toulouse, avec une spécialisation dans les domaines des sites et sols pollués, des diagnostics déchets de démolition et de l'évaluation de la qualité de l'air intérieur (QAI). J' interviens sur toute la région Midi-Pyrénées, voire au delà, sur demande du client.



L'objectif de notre cellule HSE est d'accompagner les maîtres d'ouvrage (historiquement des promoteurs chez SOCOTEC, mais également des industriels et des entités publiques) à gérer leurs problématiques environnementales dans un cadre réglementaire toujours plus complexe. Il s'agit ainsi d'avoir une réelle valeur ajoutée basée sur le conseil, outre l'aspect contrôle réglementaire.



L'appréhension de la problématique sites et sols pollués en amont de tout projet d'aménagement par exemple assurera au maître d'ouvrage une bonne maîtrise des risques financiers, sanitaires et juridiques, ce qui lui permettra ainsi de sécuriser son investissement. Pour les industriels cessant leur activité de façon définitive, la mise en œuvre d'un plan de gestion spécifique leur permettra de rationaliser les éventuelles opérations de réhabilitation à prévoir dans le cadre réglementaire.



À l'écoute d'opportunités.



