Guillaume BROCHET

Diplômé de l'Ecole de Commerce Européenne de Lyon, j'ai suivi une spécialisation en Gestion-Finance qui me permet de bénéficier de compétences à la fois commerciales et financières, dans un environnement français mais aussi international. Un Master dans les domaines du Management et du commerce international m'a permis de compléter cette première formation tout en me spécialisant sur le métier de l'export.



Mes premières expériences professionnelles se sont principalement déroulées à l'étranger, ce qui m'a permis de développer une maîtrise courante et professionnelle de l'Anglais et de l'Espagnol.



Ma passion pour le monde du Vin m'a conduit à rédiger, en 2005, un mémoire de fin d'études sur le thème des stratégies applicables par les entreprises vitivinicoles françaises dans un contexte de crise mondiale.



Une première expérience de trois ans en tant que consultant junior au sein d'un cabinet de conseil à l'export basé à Lyon m'a amené à accompager les entreprises de la région Rhône-Alpes dans la définition et la mise en oeuvre de leurs stratégies de développement international. Identifier, qualifier, rencontrer les prospects et leurs présenter les produits, gérer la relation commerciale jusqu'à la mise en place d'accords de collaboration, cette expérience très enrichissante et formatrice m'a permis de prendre en charge l'ensemble des démarches export pour le compte d'un portefeuille d'une quinzaine de sociétés.



Par la suite, mon expérience en tant que Responsable de zone export au sein de la société Routin SAS (un des leaders dans la fabrication et la commercialisation de solutions pour l'aromatisation de boissons chaudes et froides) m'a permis de prendre en charge le développement des ventes pour l'ensemble des produits de la marque 1883 de Philibert Routin dans une trentaine de pays en Europe, Asie et Moyen Orient (2 millions de chiffre d'affaires, +23% de croissance sur ma zone).



Ayant complété mon parcours professionnel sur des marchés très variés tels que le matériel d'embouteillage, les compresseurs de climatisation et plus récemment les isolateurs haute tension en ceramique, je me positionne clairement comme spécialiste du développement commercial international.

Restant à l'écoute de nouveaux challenges à relever, je souhaite mettre mes 10 ans d'expérience au service d'entreprises désireuses de développer leurs parts de marché à l'international.



