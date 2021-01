Guillaume CAQUANT

Titulaire d'une Licence Professionnelle en Biologie Analytique et Expérimentale - Spécialité Protéines recombinantes et d'un BTS Biotechnologies, je travaille actuellement au CHU d'Angers sur le Plateau Technique Automatisé de l'IBS (Institut de Biologie en Santé) où je réalise des analyses d'échantillons biologiques.



La formation effectuée au cours de mon cursus ma permis dacquérir une bonne maîtrise de la biologie cellulaire et moléculaire, de la biochimie et microbiologie ainsi que de bonnes connaissances au niveau des Protéines recombinantes.



J'ai également effectué plusieurs stages pendant ma formation :

- un stage de 4 mois dans le laboratoire de Recherche Département Laser et Photochimiothérapie à l'Hôpital Nord Laennec du CHU de Nantes sur des mesures de la résistance à loxydation dun sérum pendant une circulation extra-corporelle (CEC) lors dune chirurgie cardiaque : Test Patrol, fluorimétrie, spectrométrie.

- 2 stages à Ifremer dans le domaine de la biologie moléculaire : utilisation et exploitation de techniques diverses telles que lextraction et la purification dADN, la PCR et la qPCR, la digestion enzymatique et lélectrophorèse sur gel dagarose.



Mes compétences :

Biotechnologies

Biologie moléculaire et génétique

Biologie cellulaire

Microbiologie

Biochimie

Génie fermentaire

Bio-informatique

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Microsoft Excel

BioEdit

PubMed

Artemis

Serial Cloner

PCR et qPCR

ImageLab

Kalilab