Guillaume CHAIZE

Une carrière diversifiée entre l'Europe et l'Afrique, avec une large expérience en développement des ventes et gestion commerciale :

Services spécialisés aux Gouvernements (Cotecna), Automobile (Nissan, Dana Corp.), Bureautique (Xerox), Textile (groupe Socota), Immobilier...



Rompu aux contacts de haut niveau (cadres dirigeants, chefs d'états, ministres et hauts fonctionnaires), notamment sur le continent africain.



Grande Ecole de Commerce et DESS de développement économique. Français, maîtrisant anglais et espagnol.



Développeur commercial B2G/B2B doté d'une large expérience de l'Afrique, appuyé par un réseau actif couvrant le continent et ses institutions. Connaissances multi-sectorielles, avec une spécialisation désormais sur les contrats gouvernementaux et partenariats publics privés (PPP).



Mes compétences :

Afrique

Area Sales manager

B2B

Business

Business development

Business development manager

Développement

Douanes

Douanes*

Export

General manager

Manager

Procurement

Responsable développement

Sales

Sales manager

Sourcing