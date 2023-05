Guillaume CHARDON

En recherche active d' un poste de Tehnico commercial / Assistant juridique ((droit social, contentieux, gestion des contrats, achat) ou de Management RH (Assistant RH, gestion de paie)



Je souhaite rejoindre votre équipe afin de mettre en pratique tout ce que j’ai appris et ainsi constituer un atout pour la gestion de votre entreprise et l’appui à votre politique commerciale et managériale.



J’ai occupé plusieurs emplois au sein desquels ma rapidité d’adaptation aux postes et aux équipes a été appréciée.



Je suis à votre disposition afin de vous présenter mon projet. Je vous montrerai toute la détermination et ma motivation à travailler dans ce poste et à y déployer toute l’énergie et ma volonté de bien faire.



Mes compétences :

Gestion administrative du personnel

Gestion du personnel

Paie

Suivi juridique

C2I

Assistant rh

Ciel Paye

Intraqual

Techniques de vente

Négociation commerciale