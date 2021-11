Guillaume Charlier est un dramaturge, metteur en scène, chorégraphe combat et comédien français.



Né en 1999, il débute sa carrière de comédien dans "Les athlètes dans leur tête", mis en scène par Frédéric Cherboeuf, aux côtés de Camille Blouet, Anthony Audoux et jouée à l'Hyperfestival organisé par la Mairie de Paris durant l'été 2021. S'ensuit "VENI- Verum est, nisi illusio", tragédie en deux parties sur cinq actes écrite et mise en scène par lui-même (publiée au Lys Bleu Éditions Avril 2021).



Il créé, dans la continuité de VENI, sa propre compagnie théâtrale "La Compagnie Simitu". Puis vint ensuite "La Ci Darem La Mano", écrit par Charles Huet et Claire Camhy, est la deuxième mise en scène du jeune auteur.



Il écrit également "Pomme de rêvette et pomme d'happy" durant l'été 2021 et "VIDI - Vive in desiderium ignesco fin 2021."