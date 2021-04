Curieux et motivé, je désire apprendre régulièrement. Je me suis dans un premier temps réorienté dans le domaine du développement informatique en obtenant mon master 2 en tant que chef de projet informatique. Ce métier ma passionné pendant 4 ans mais l'appel du domaine artistique était plus fort et aujourd'hui me voila rendu à Paris, a poursuive un formation au sein des Cours Florent.