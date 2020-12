Guillaume CHASTAGNER

Bonjour,



Halmess et Lemon vous proposent leur spectacle de Magie Familial et Interactif.



Venez découvrir tout leur univers sur : laboiteamage.fr



Halmess&Lemon sont deux magiciens qui ont souhaité dépasser la magie traditionnelle en alliant la comédie, le mime, la musique, la danse, la fabrication d'instrument de musique, le lancer de couteaux et bien d'autres activités dans leur spectacle.



Celui-ci s'adresse donc à un public familial. Construit à la manière d'un cabaret traditionnel, le spectateur va de surprise en surprise, pour la plus grande joie des petits et des grands, le tout dans une ambiance poétique et burlesque.



Le personnage de Halmess est muet toute la durée du spectacle, mais ce n'est pas un frein pour communiquer avec Monsieur Lemon et le public. Les différences et l'acceptation de l'autre tel qu'il est sont donc mises en avant.



Halmess et Lemon peuvent animer vos soirées d'entreprise, anniversaires et autres événements.



