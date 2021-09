Je suis Guillaume CHAUDE, né le 31 Juillet 1983 à Cagnes sur Mer



Titulaire d'une Licence en Information/Communication et d'un Master 2 professionnel Ingénierie de la création multimédia et direction artistique de projets (Université de Nice Sophia-Antipolis),.

Actuellement établi en tant que designer graphique indépendant, je reste à la recherche d'un poste dans le domaine de la gestion de projet multimédia, du design graphique, de la direction artistique ou de la communication.



Compétences :

Design graphique multimédia

Direction artistique de projets

Créativité

Anglais bon niveau, lu et parlé

Espagnol niveau scolaire

Communication

Culture générale

Recherche universitaire

Autonomie et autodidactie

Travail en équipe

Flexibilité

Gestion de projet

Benchmarking

Méthode AGILE

Ergonomie des interfaces

Accessibilité du web





Langages

Xhtml / CSS / Javascript (bases) / PHP (bases)



Logiciels

Photoshop / Illustrator / Indesign / Flash / Dreamweaver / Sony Vegas / Xpress / Premiere et After Effects



Mes compétences :

Créativité

Communication

Travail en équipe

Benchmarking