Je mappelle Guillaume COLE, je suis né le 17 Octobre 2002 à Clermont-Ferrand dans le département du Puy de Dôme.

Je suis actuellement en 2ème année du DUT Hygiène Sécurité et Environnement à Tulle en Corrèze.

Au cours de ces 2 années de DUT, jai pu améliorer mes connaissances dans de nombreux domaines, notamment sur les phénomènes thermiques dangereux, la sécurité incendie ou encore sur lévaluation et la gestion des risques.

En parallèle de mes études, je pratique le VTT Enduro en National 1, je participe à de nombreuses compétitions régionales et nationales. Je pratique également la course à pied, le ski de randonnée, lescalade, le trekking et la musculation.

Mon objectif est de devenir Sapeur-Pompier Professionnel.