Guillaume DE BRAQUILANGES

Profil

Executive finance

Environnements internationaux en forte transformation

Conduite déquipes multiculturelles sur des projets à enjeux



Compétences clés

Stratégie : Planification et déploiement de projets générateurs de

valeur

Finance : Forte maîtrise des enjeux financiers corporate et

opérationnels, pilotage de la Performance financière, évaluation des

sociétés, M&A

Croissance et engagement des équipes



Projet

Direction financière Groupe, en France, idéalement sur des ETI

Industries des spiritueux du luxe (production) et des industries moteur

dans la transition énergétique





DEPUIS 2007 : GROUPE CARREFOUR





NOV 2020 AOUT 2022: ATACADAO - GROUPE CARREFOUR BRESIL São Paulo, Bresil

CA : +10 B€; / +70K employés / CAGR +20%

Leader du C&C brésilien - +250 unités / 30 centres de distribution



Enjeu de structuration du business et de modernisation des outils dans une phase de forte croissance interne et externe



Directeur Administratif et Financier

Membre du comité exécutif opérationnel



Principaux résultats :

- Structuration de la fonction finance dans le cadre d'une forte croissance interne et externe via mise en place d'une gouvernance structurante: comité Cash /comité Investissements /Contrôle interne

- Pilotage du plan de Performance : réduction des coûts de $50 M€; en 2021-2022 via les leviers d'optimisation sur les achats non marchands ( services / materiaux de construction) / le contrôle de la demande / la productivité & refonte des process opérationnels

- Integration du perimetre ex- Makro ( 28 magasins pour un CA consolidé de 450 M€ )

- Préparation à l'intégration du groupe BIG ( +400 pdv / mutli-format) sur le perimetre Atacadao : plan d'intégration du back office ( déploiement d'un ERP dédié) / préparation du plan de synergies ( à 3 ans) / planning de conversion ( # 70 pdv)

- Plan de digitalisation de la Finance via déploiement de RPA ( périmetre taxes et cash) / modules ERP ( process Procurement)

- Garant du comité d'investissement ( +300 M€ / an)



2017-2020: CARREFOUR TAIWAN PRESICARE Taipei, Taiwan

CA +2 B€ CA / 15K employes

TOP 3 du marché taiwanais - +150 unités



Enjeu de développement du multi-format et de croissance externe



Directeur Administratif et Financier/ Directeur des Services Financiers

Membre du comité exécutif membre du board Presicare



Principaux résultats :

- Acquisition de la société Wellcome - leader de projet M&A ( share deal : +230 supermarchés + marque Jasons) acquisition pour 100 M€, consolidation de 500 M€ de CA

- Acquisition des actifs Taisuco - leader de projet - intégration du périmètre ( asset deal : 10 Hypermarchés + galeries marchandes) - CA consolidé de 100 M€

- Implémentation du nouvel ERP SAP 4 Hana / pilotage du déploiement avec l'intégrateur ATOS / go live en 10 mois

- Pilotage du plan de Performance : réduction des coûts de $65 M€ entre 2017 et 2020 mise en place de la Direction achats non marchands ( 200 M€ base achats) / contrôle de la demande / chantier productivité

- B2B Business development mise en place d'une structure compétitive sur le canal HOtelREstaurantCAttering ( CA x 3 entre 2017 et 2019 / 30 M€ CA)

- Support au développement d'un eco-systeme autour de notre APP ( solution paiement / online shopping /programme de fidélité ) conduite du partenariat avec EDENRED





2013 -2017 : CARREFOUR ITALIE Milan / Italie

CA +5,5 B€ CA / 25K employes

Acteur multiformat du retail italien - +1.000 unités



Enjeu de retournement du business et de développement de la franchise



Directeur FP&A



Principaux résultats :

- Déploiement du projet transversal Tutti Imprenditori / avec le support des équipes Bain - objectif de retour à la rentabilité pour la BU Hypermarchés ( approche catégorie / organisation / pricing)

- Modélisation et clusterisation des concepts de Supermarchés Gourmet / Urbain / Rural en Italie lancement concept H24

- Animateur et coordinateur du programme Budget is Budget avec 30 M€ d'impact bas de page sur des actions de compensation au résultat

- Consolidation et intégration de la chaîne de supermarchés BILLA ( 60 pdv) consolidation de 350 M€

- Garant du comité d'investissement pays - (projet Real estate Moncalieri & Nichelino - 40 M€ / renouvellement location supermarchés x 50 /ouvertures supermarchés et convenience x 50



2012 2013 : CARREFOUR TURQUIE - SABANCI Istanbul / Turquie

CA +1,4 B€ CA / 20K employes

Acteur multiformat du retail turc - +257 unités



Directeur FP&A



Principaux résultats :

- Contributeur Projet Real Estate Maltepe - 60 M€ investissement /remodeling hypermarches + GM

- Développement du Business modèle franchise sur les formats de proximité - #2 pilotes

- Développement de la plateforme digitale reporting ( P&L / performance commerciale on web platform)



2009 2012 : CARREFOUR COLOMBIE Bogota / Colombie

CA +1,5 B€ CA / 10K employes

Acteur multiformat du retail colombien - +95 unités



Enjeu de structuration du business et de développement du multi-format



Directeur FP&A



Principaux résultats :

- Modélisation et support au lancement du format Maxxi ( C&C) - 3 pilotes et Proxi +10 pilotes

- Contributeur Senior sur le projet d'acquisition Olimpica acquisition chaine de supermarches ( +150 pdv)