Guillaume DE RICAUD

Motivé par l’amélioration de la compétitivité des entreprises, je recherche actuellement un poste de Consultant en gestion de la Supply Chain.



Je cherche à intégrer un cabinet avec une vision orientée stratégie et opérationnel.



En tant que Supply Change Manager Junior chez Kraft Foods France, je cherche aujourd’hui à valoriser mes connaissances en matière de conduite de projets Supply dans le secteur du conseil.

Ma fonction a pour mission de coordonner les services supports (Qualité, Contrôlling, Achat, Usines, Logistique, Copacking et Service Clients) afin de mener à bien les projets émis par le Marketing et les Ventes.

Etant Process Leader, je me dois d’anticiper toutes les problématiques et surtout de proposer des solutions qui permettent de réduire les risques et les coûts d’une promotion afin d’accroître nos taux de service.



Mon expérience chez FM Logistic en tant que chef de projet junior pour l’externalisation de l’activité Export du client Kraft Foods France m’a permis d’appréhender l’univers de la logistique et surtout celui de la re-engineerie d’un service en terme de processus, de démarche qualité, de Ressources Humaines et des systèmes d’information.



Ces expériences et mon diplome de l'ESC Marseille m’ont permis de développer des qualités d’analyse, de diplomatie, d’écoute, de rigueur ainsi qu’un sens des responsabilités nécessaires au travail en équipe.



Mes compétences :

Chef de projet

Consultant

Logistique

Organisation

Organisation logistique

Stratégie

Supply chain