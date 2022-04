Guillaume DE ROBILLARD

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE



DEPUIS MARS 2010:

CABINET DE RECRUTEMENT ANGLO-SAXON - Manager



En charge de l'activité dédiée au recrutement d'avocats collaborateurs confirmés et d'associés pour le compte de cabinets d'affaires.



2007 A 2010:

CLIFFORD CHANCE (LUXEMBOURG) - Capital Markets Associate



- Opérations de titrisations (cash/synthetic); émissions de dette (MTN sous et hors-programme, etc.)

- Conseil en matière de législation/règlementation financière (Prospectus, Transparence, Abus de Marché, MiFID...)



2005 - 2007:

HSBC FRANCE (DIRECTION JURIDIQUE "GLOBAL MARKETS") -

Juriste de marchés "Equity-linked EMTN"



Mes compétences :

Chasse de tête

Droit

Droit des affaires

Droit financier

Marchés de capitaux

Produits structurés

Recrutement

Titrisation