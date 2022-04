Guillaume DE SAINT-ETIENNE

Spécialiste de la Haute-Disponibilité et de la Continuité de Services, ACMI sécurise les données et applications sur les OS : i OS, AIX, Linux, Windows.

ACMI déploie une équipe de consultants reconnue pour son expertise et son excellence pour réaliser :



- L'étude des besoins

- La définition du Plan de Reprise d'Activité (PRA) et préconisation

- Le choix de solutions matérielles et logicielles

- La mise en oeuvre initiale

- La formation à l'exploitation et le transfert de compétences

- La maintenance et Hot-Line 24h/24 et 7j/7

- L'assistance aux tests de basculements périodiques



Partenaire Premier d'IBM sur les offres Power i et AIX, System x et stockage, ACMI développe toutes les compétences nécessaires pour concevoir les architectures les mieux adaptées à chaque organisation.



Mes compétences :

Communication

Information et communication

Informatique

NTIC

PRA

RPO

Telecom