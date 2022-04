Guillaume DE SAINT LOUVENT

A 40 ans, diplômé en communication et en management du sport et des loisirs, j’ai suivi un parcours atypique qui m’a conduit de la communication dans le sport professionnel au développement d'une école supérieure de commerce dans un milieu très concurrentiel. Depuis juin 2010, je travaille à 360° autour du Directeur Général du Groupe Sup de Co La Rochelle.



Membre du réseau GERME (Groupes d'Entraînement et de Réflexion au Management des Entreprises -Array) depuis janvier 2011, Administrateur depuis juillet 2013 et Secrétaire du Bureau de l'Association depuis 2014, je suis très attaché à la place de l'Humain dans les entreprises.



Mes compétences :

Direction générale

Communication

Sports

Développement personnel

Management

Formation professionnelle

Enseignement

Prise de parole