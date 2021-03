Guillaume DEBAVELAËRE

Dernièrement chez Laroche Engineering en tant que chargé de compte Dassault pour les prestations d'industrialisation de nos équipes.

J'étais chez Laroche Engineering (anciennement OCP), en tant que Prestataire In-Situe chez Dassault Aviation à Argenteuil, en tant que dessinateur pour des outillages de cambrage et de la programmation d'usinage sur machine 5 axes sous catiaV6. Après un apprentissage au sein de l'entreprise Johnson Controls - Automotive Experience dans le pôle Renault/Dacia, j'étais en alternance avec le CFA Léonard de Vinci en Conception des Systèmes Mécaniques. J'ai essentiellement travaillé sur des modélisations et modifications de mousses, de pièces plastiques, métalliques et d'armatures de sièges avant et arrière. J'ai eu l'occasion de réaliser plusieurs chaînes de cotes et de mises en plan sous le logiciel Catia V5.



Mes compétences :

Catia V5

Solidworks

NX Nastran

CATIA V6

CAO

CAD