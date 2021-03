Guillaume DECAUX

Etudiant en troisième année à Grenoble Ecole de Management (M2), je me forme aux métiers de la finance d'entreprise. L'année de césure que j'ai réalisé en 2019-2020 se constitua de deux stages de 6 mois qui me permirent de mettre en application les connaissances acquises durant ma scolarité et de réellement me confronter aux challenges qu'apportèrent les missions qui me furent confiées. J'ai gagné durant cette période beaucoup d'expérience que j'espère pouvoir mettre au profit d'une entreprise à la fin de mes études, c'est-à-dire dès Août 2021.

Je suis à la recherche d'un Graduate program ou d'un CDI en contrôle de gestion et plus largement en direction financière. N'hésitez pas à me contacter !