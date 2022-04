Guillaume DELCOURT

Au quotidien je suis le lien entre Lewmar, l'un des leaders de l'accastillage pour les bateaux de plaisance, et ses clients francais. Je gere la relation client de la 1ere prise de contact jusqu'a la livraison des equipements.



Parmi mes experiences passees :

-j'ai geré le developpement export de Karver, une PME normande, specialiste de l'accastillage pour les voiliers pendant 3 ans

-j'ai travaillé au Moyent Orient sur Sailing Arabia The Tour (organise par Oman Sail) pendant les 3 premieres editions en supervisant la logistique de l'organisation a terre et en mer

-j'ai aide a organiser une partie de la logistique du circuit Extreme Sailing Series en Europe pour l'entreprise d'Ellen Mac Arthur (aujourd'hui OC Sport)







Mes compétences :

Achat

Aéronautique

Business

Climbing

Escalade

Export

Export sales

Import

Import Export

International

International business

Marketing

Sailing

Sales

Simulation

USA

Vente

Voile