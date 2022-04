Guillaume DELILLE

Fort d'une réelle expérience commerciale dans le réseau de revendeur carrelage et matériaux et conservant une connaissance générale du milieu des architectes, des économistes et des services techniques, j'évolue maintenant en tant qu'agent commercial multicarte spécialisé en carrelage, pierre naturelle et accessoire.

Après avoir exercé l'activité d'Area Manager chez Granier Diffusion durant 5 ans, je suis devenu agent commercial et prospecte régulièrement tout le secteur PACA et RHONE ALPES. Je connais bien le milieu de la céramique pour y avoir grandit, je suis passionné par le carrelage et la pierre, c'est pour cela que j'ai choisi cette orientation!



Mes compétences :

Commercial b to b

Management d'équipe commercial

Achats internationaux

PAC/ Réferencements régionaux et nationaux / Gesti

Gestion de société