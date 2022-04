Guillaume DELLOH

Si vous êtes recruteur,je suis à votre disposition



CLASSIFICATION:

- Management Administration et Gestion des Entreprises (Audit Interne)

- Management par la Qualité Totale et la sécurité en entreprise (Responsable Qualité)

- Management des systèmes et des technologies de l'information (Ingénieur Génie Logiciel)

- Chef de projet ITIL V3 / ISO 20000



Cadre Administratif et Technique avec une expérience dans plusieurs domaines d’activités.Rigoureux et disponible avec des qualités organisationnelles et communicationnelles.

Manager entreprenant et capable de diriger de façon autonome une équipe avec des Objectifs précis.



Je totalise +10 années d'expérience professionnelle dans divers domaines d'activités et des systèmes d'informations des entreprises.





Postes recherchés :



•MANAGER - SYSTÈME D'INFORMATION - RESPONSABLE INFORMATIQUE

•MANAGER - ADMINISTRATION & GESTION DES ENTREPRISES

•MANAGER - RESPONSABLE QUALITÉ

•MANAGER - AUDITEUR INTERNE QUALITÉ

•MANAGER - CONTRÔLE DE GESTION

•MANAGER - CONTRÔLE BUDGÉTAIRE

•MANAGER - PROJET ITIL V3

•MANAGER - SI (ISO 20000)

•MANAGER - SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D’INFORMATION (ISO 27000X)







• et tout autre poste où je suis compétent.



La zone géographique recherchée:

Afrique francophone, avec en priorité les pays de l'Afrique de l'ouest. Je reste également ouvert à l'international.



Juste un clic sur mon profil viadéo

ou écrivez à dellohbignon@yahoo.fr

http://dellohguillaume.over-blog.com/

Appeler au +225 02036488/07996733



Mes compétences :

Qualité

Organisation

Java EE

Politique

Intelligence économique

Economie

Oracle