Guillaume DELMEIRE

ACQUIS



Dimensionnement, déploiement, architecture & administration système, messagerie et réseau

Windows NT- > 2008R2, Active Directory, Exchange 5.5- > 2010, Isa/TMG, Cluster

Conseil et spécifications, migration d’infrastructure, audit, consultant spécialiste

Stockage SAN (EMC, Brocade)

VMWare Server, ESX 3.x, vSphere 4.x

ASP, IIS, VBScript, Powershell

TCP/IP, LAN/WAN, RAS, Routage IP, DNS, WINS, DHCP, VPN, routeurs/switchs

Installation, configuration, administration serveurs Dell, HP

Rédaction de documentations d’architecture, projet, exploitation





FORMATION



2009 Certifications Microsoft = > certifié MCTS 2008, MCITP Exchange 2007

2004 Certifications Microsoft = > certifié MCSA 2003

2000 Formation au cursus Expert réseau Microsoft - certifié MCSE NT4

1998 Préparation au DEUG MIAS

1997 Baccalauréat série Scientifique



Détail des certifications :

www.microsoft.com/learning/mcp/transcripts ID: 675433 Code: gdelmeire



Mes compétences :

Expert

Microsoft Windows 2003 Server

Microsoft Exchange 2003

Domain Name Server Protocol

Microsoft Exchange 5.5

Dynamic Host Control protocol

VBScript

WINS

Microsoft Windows 2008 Server

Microsoft Exchange Server

GPO

MSCS

Windows 2008 R2

Microsoft Windows NT > Microsoft Windows NT 4.x

Linux

SAN EMC

Quest

Microsoft Exchange 2007

Cisco Switches/Routers

BIND

Active Directory

VMware

SAN

Microsoft Windows 2000 Server

Microsoft SQL Server 2005

Microsoft Internet Information Server

Microsoft Exchange 2010

HP Hardware

DFS

Chassis

VSphere 4.1

VPN

TCP/IP

SQL

PKI OpenTrust

Network Attached Storage

NLB

Microsoft Windows Server Update Services

Microsoft SQL Server 2003

Microsoft Exchange 2000

McAfee VirusScan

LAN/WAN

ISA Server

IP

ESX 3.5

Dell Server Hardware

Consolidations

Ingénierie système