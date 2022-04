Guillaume Delorme est dessinateur, plasticien et formateur basé à Lyon. Après 5 ans de formation à l’Ecole Emile Cohl dont il sort diplômé en 1996, d’une maitrise d’art graphique et plastique option illustration Infographie, il oriente sa veine de recherche artistique autour de la pratique du Modèle Vivant ; s’intéressant de plus en plus au vivant à travers le mouvement et une pratique rapide, cherchant à capter l’instant d’une émotion plus que le modèle. Pour lui le modèle est un miroir vivant, une fenêtre sur l’autre, sur lui-même, sur le monde. Il tend à capter l'essence d'un instant, se joue d'une émotion, d’une énergie, d'un « état d'être. En 2000 il associe les outils numériques 2D, en les mixant aux techniques traditionnelles de dessin et peinture sous forme de « Pixtures », créant des « Tableaux Lumineux ». Sa recherche picturale, dans une captation de l’instant, l’amènera à réaliser des performances « Livepixtures » en interaction avec le public. Elles se concrétisent sous forme de fresques, de portraits géants captés dans l’instant et vidéo projeté en direct, lors d’expositions sur Lyon, Paris, Dubaï… Depuis 1997, il expose son travail en Europe et à Dubaï. Il cherche de plus en plus à croiser son travail avec d’autres disciplines artistiques. En parallèle il travaille sur divers projets autour de l’image, par exemple à la création et réalisation de fresques pour Cité Création, le laboratoire de mathématique ENS Lyon... Dernièrement il a collaboré sur Paris à des performances de l’artiste chinois Liu Bolin avec la galerie Paris-Beijing. Depuis 2003, il enseigne une approche expressive du Modèle Vivant sous forme d’ateliers dirigés à Lyon, Paris et Dubaï. Il pratique depuis 2000 divers enseignements en dessin académique et expressif, étude documentaire, couleur, infographie 2D, animation 2D, laboratoires créatifs pour enfants... Des cours dispensés entre autres à l’ENS, ESMI, Grim-Edif, L’école de Condé, Université Lyon3… En 2005 il créé l’association « L’Atelier Ouvert » dans le Vieux Lyon : ateliers libres et ateliers expérimentaux autour de la pratique du modèle vivant.



« Concentration extrême et récepteurs ouverts, Guillaume Delorme filtre le jus vivant qui sourd de son modèle et livre à notre perception le « tapi au dedans » d’un être palpitant sous les fulgurances et les traits épurés de l’artiste. » Martine R.



" …il ne s’agit pas de dessiner les contours mais ce qui échappe aux contours, le mouvement secret, la cassure, le tourment, l’inattendu. Le dessin veut dessiner ce qui est invisible à l’œil nu… Le dessin c’est le droit au tumulte! ". Hélène Cixous



http://www.guillaumedelorme.fr



Mes compétences :

Création

Croquis

Dessin

Illustration

infographiste

Multimedia

Peinture

Plasticien

Portrait

Portraits

Voyage

Painting