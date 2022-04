Auto entrepreneur pendant plusieurs années dans les métiers de la menuiserie et de la restauration de meubles; puis salariés dans diverses entreprise en tant que menuisier; j'ai entrepris une reconversion en septembre dernier dans les métiers de la comptabilité et de la gestion en me diplômant à l'IUT de saint jérôme à Marseille, en suivant la formation Gestion des Entreprises et administrations.