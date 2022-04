Guillaume DELSOL

Projet de réponse à AO :

• Analyse des besoins clients et des enjeux

• Évaluation des opportunités et risques techniques et financiers

• Montage du Business Plans et consolidation des éléments de chiffrage

• Consolidation de l’offre (mémoires, comptes d’exploitation, éléments contractuels)

• Auditions et négociations



Gestion des risques :

• Standards de Gestion des risques industriels

• Maîtrise opérationnelle et suivi de la performance

• Gestion de crise et plans de continuité des activités



Management QSE :

• Construction et animation de systèmes Management intégrés

• Référentiels maîtrisés : ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, ISO 50001, MASE-UIC, Label Diversité…



Gestion de projet :

• Cadrage du projet : objectifs, planification, résultats

• Pilotage et animation des ressources internes et externes

• Atteinte des résultats et conformité aux attentes



Secteurs industriels :

• Gestion des déchets (Tri mécano-biologique, incinération, production de CSR)

• Traitement de l’eau (Eau Potable / Assainissement)

• Services à l’énergie (Combustion, Biomasse, Cogénération)



Mes compétences :

Développement durable

Energie

Environnement

Méthodique

Organisé

Qualité

Sécurité

Chiffrage de prix de revient

Réponse aux appels d'offres

Gestion de projet

Audit interne

Traitement des eaux

Contrôle interne

Gestion des déchets

Pilotage de la performance

Audit environnemental

Cartographie des risques

Gestion des risques financiers

Gestion des risques industriels

Gestion QSE