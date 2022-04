Guillaume DEMAILLY

Après un parcours dans l'aménagement du territoire, les SIG et la cartographie, j'ai pu développer mes connaissances en 2017 grâce au Master d'Urbanisme de l'IUAR d'Aix en Provence.



Cette nouvelle étape m'a permis l'année dernière de travailler sur des projets urbains variés au sein de l'EPF PACA et de trouver cette année un poste chez Urbanet, cabinet de conseil en urbanisme auprès des Notaires.



Mes compétences :

Urbanisme

Cartographie

Quartiers gare

Sites et sols pollués

Instruction des autorisations d'urbanisme