Guillaume DEMOUCRON

L'automatisation des tests des logiciels est une condition essentielle pour assurer une non-régression efficace au cours du processus de développement de systèmes complexes.



Depuis 2005, je mets mes compétences informatiques au développement de ces outils de tests automatiques: ma conception met en avant l'ergonomie, la maintenabilité et l'évolutivité de ces outils pour une efficacité optimale.



Ces 2 dernières années, j'ai eu l'opportunité de former une équipe soudée autour de ces objectifs essentiels : nos outils d'automatisation ont ainsi pu acquérir le statut de vrais produits, avec une croissance exponentielle des utilisateurs. Dans un contexte de réduction de coût, nous avons su proposer des solutions optimisées, fiables et efficaces.



Je conçois mon rôle de manager selon 3 axes-clés:

- un rôle de leader: donner une vision à l'équipe.

- un rôle de facilitateur: j'apporte une attention particulière à la résolution des problèmes de fond. Nous appliquons la méthode Scrum en environnement Agile et cette démarche s'y inscrit parfaitement.

- le développement des compétences : un accent mis sur les aspects humains, le développement personnel, la formation et la culture des talents. Le recrutement est une tâche à laquelle j'accorde une très grande importance.