Grâce à une double formation IT / gestion et une expérience professionnelle d’interface entre les utilisateurs et l’IT dans un environnement ERP, j’ai acquis de solides compétences techniques et métiers sur l’ensemble des domaines fonctionnels de l’entreprise. Je peux intervenir en tant qu’ingénieur Business Intelligence sur toutes les étapes d’un projet décisionnel (recueil des besoins, analyse / chiffrage des spécifications, développements, accompagnement des utilisateurs pour les tests, support aux utilisateurs, management d'équipe TMA…) sur un périmètre fonctionnel étendu.



Spécialisations: Business Objects, datawarehouse SQL Server (SSIS/SSAS), Crystal Report.



Société Altran

Site: http://www.guillaume-denizot.com



Mes compétences :

As400

Business

Business Object

Datawarehouse

Décisionnel

ERP

Microsoft Business Intelligence

Microsoft SQL

MOA

MySQL

Paramétrage

PHP

Php MySQL

PL SQL

RPG3

SAP

SAP SD

SAS

Support

Support fonctionnel

TMA

Business Objects

Business Intelligence