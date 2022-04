Guillaume Deperrois PHOTOGRAPHE

Je collabore aujourd’hui, en tant que photographe et réalisateur indépendant, avec des entreprises, des agences de communication, des collectivités, des associations culturelles et sportives, des organismes caritatifs, pour leurs campagnes de communication et met à leur service les prestations suivantes :



-Photographie : Portraits (dirigeants, cadres, employés), présentation de produits, architecture d’entreprise, reportages de tous vos événements (soirées, séminaires, colloques, conventions, assemblées, conférences, inauguration, etc.).



-Vidéo : Reportages, films institutionnels, films publicitaires, clips vidéo, fiction, captations de spectacles, bandes annonces, émissions TV.



Sur demande particulière, Guillaume Deperrois photographie et réalise également tout événement privé (enterrement de vie de jeune fille, mariages, etc.).







Mes compétences :

Créativité

Communication visuelle

Communication externe

Management

Communication événementielle