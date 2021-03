Guillaume DEPONT

Je souhaite vous aider à développer des parcours de formation efficaces !



Plus de 12 années auprès de prestataires de formations sur mesure en Digital et en Blended Learning m’ont permis d’échanger avec de nombreux clients ayant chacun un contexte spécifique mais ayant tous le même enjeu : offrir à leurs apprenants des outils pédagogiques efficaces pour leur permettre de monter en compétences rapidement et servir ainsi les objectifs visés.



Ce qui me passionne dans ce métier c’est la mise en œuvre des technologies, des moyens humains et de leurs talents que l’on doit faire converser pour répondre à cet enjeu.



Je serai ravi d’échanger avec vous sur le sujet !



Mes compétences :

Blended Learning

E-learning

Formation

Ingénieur d'Affaires

Conseil en formation

Ingénierie pédagogique

Digital Learning

Gestion de projet

Management d'équipes