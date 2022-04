Guillaume DEPRECQ

Journaliste autodidacte dans la presse généraliste et cofondateur de la société l4m.

Passé par tous les services possibles dans un support PQR, j'ai appris le fonctionnement et la gestion d'un journal dans son ensemble. La création d'une société m'a permis de diversifier mon expérience de journaliste en endossant la responsabilité de rédacteur en chef et d'enrichir mes connaissances dans les politiques commerciales et de développement de société.



Mes compétences :

Adobe InDesign

Rédaction

Communication

Presse écrite

Sport

Enquêtes

Journalisme