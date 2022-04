Guillaume DEQUAIE

Aujourd'hui j'occupe le poste de chef de site de l'agence Caterpillar sur la mine CBG en Guinée Conakry. J'ai en charge la gestion du contrat MARC des engins miniers Caterpillar de la CBG en gérant une équipe de 85 personnes dont 5 expatriés.



Ma satisfaction a toujours été de mener à bien les missions qui m’étaient confiées y compris dans des contextes difficiles nécessitant le sens du dialogue et de la persévérance comme peut le nécessiter le management en terre africaine



Mes compétences sont le fruit de plusieurs années de responsabilités et d'expériences, exercées en entreprises de tailles et de structures différentes, à des postes de direction technique ou formation



Autonome, responsable et organisé, j’ai un goût du challenge et de l’initiative. J’ai par ailleurs été, durant plusieurs années lié au Groupe Volkswagen en travaillant pour la filiale française du groupe au poste de formateur technique ainsi que qu'à la Réunion pour ensuite me mettre au service du constructeur en temps que formateur technique indépendant. J'ai alors représenté le Groupe Volkswagen en Afrique pour l'aspect formation technique auprès des importateurs représentant les marques du Groupe Volkswagen.



J'ai, dans ma deuxième partie de carrière, eu la possibilité de mettre en place et gérer plusieurs SAV pour différentes marques automobiles et poids lourds dont Renault Trucks en Afrique Sub Saharienne.







