Guillaume DEROUBAIX

Responsable de travaux, je me suis spécialisé dans le secteur bancaire et l'agencement de cellule commerciale en France et à l'étranger en tout corps d’états.



Mes expériences opérationnelles en conduite de travaux GO chez Sylvagreg, puis au sein de JPB Rénovation ont affiné mes compétences techniques, organisationnelles et relationnelles que je mets en œuvre dans la réalisation de mes chantiers.



Ma formation ingénieur en bâtiment obtenu en master Génie civil en alternance a développé l'esprit d'analyse, la rigueur et l'investissement personnel que j'apporte à tous mes projets.



Mes compétences :

Chiffrage des chantiers

Lecture de plan

AutoCAD

Conduite de projet

Règles et consignes de sécurité

Planification d'équipe

Gestion de la relation client

Gestion de la qualité