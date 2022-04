Guillaume DEROUET

18 années d'expérience en tant que fondateur et dirigeant de 2 sociétés dans le médical.

Forte expérience dans le développement de société. Création et développement de produits de santé (micro-mécanique) dans un environnement très concurrentiel et extrêmement réglementé.

Inventeur et co-inventeur de 18 brevets de produits commercialisés

Forte compétence en mécanique et micro-mécanique (Médical, aéronautique) et management des équipes