Guillaume DESBROSSE

Je suis directeur du CCSTI La Rotonde (Ecole des Mines de Saint-Etienne).

Je pilote une équipe de 9 personnes et souhaite positionner ma structure dans une dynamique créative et ambitieuse.

Mes objectifs : rendre les sciences accessibles, surprendre, dérouter, innover, utiliser tous les médias, ne pas se restreindre...en résumé être innovant et imaginatif !



A l'affut de la transversalité, de l'interculturalité, de l'interactivité, je milite et m'engage pour une diffusion culturelle forte et ambitieuse.

Passions : numérique, voyage, course à pied (ultra trail), lecture et sciences !



Vous pouvez me suivre sur Twitter via @chalanat42



Mes compétences :

Créativité

Webmaster

Réseau

Réseaux sociaux

Autonomie professionnelle