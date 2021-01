Amélia MARTIN

Mes savoirs professionnels :

Faire et exploiter des recherches juridiques - établir un diagnostic quantitatif et qualitatif élaborer un plan dactions manager une équipe et des chantiers RH - recruter - accompagner le développement des compétences des salariés et leur formation - déployer les entretiens annuels d'évaluation et professionnels - suivre la masse salariale et établir la revue des salaires - formaliser un référentiel des emplois recenser et analyser les risques liés à la fonction RH - rédiger des procédures RH et des supports de communication interne établir les bilans quantitatifs RH obligatoires - administrer une Base de Données Economiques et Sociales (BDES) - piloter les élections professionnelles - optimiser un SIRH accompagner lexternalisation de la paie.



Mes connaissances informatiques :

Nibelis - ADP Decidium ADP Managed Services Pléiades Bodet/Kélio - Sage - SapBO oracle siebel access pack office outlook lotus notes



Mes qualités :

Sens de lanalyse, de la synthèse et de lécoute - force de proposition - rigueur adaptabilité - loyauté



Mes compétences :

Ressources humaines

Droit social

Gestion de projet