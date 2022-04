Guillaume DESCAMPS

De formation Mesures Physiques par alternance toutes options (MCPC et TI), j'ai effectué mon alternance au seins de la Direction des Matériaux chez Renault.



Ayant fait beaucoup de travaux de R&D, je me suis axés dans ce domaine pour mes différentes expériences professionnelles.



Expériences effectuées dans diverses domaines techniques et professionnelles.

Je suis donc passé du domaine de la corrosion, à la mesure, puis aux matériaux de chaussées à froid ou à chaud, pour travailler dans le domaine du plastique et du caoutchouc.

Par la suite j'ai travailler dans le domaines des nouvelles technologies, dans le domaine de la qualité de l'air.

Actuellement je travail dans le domaine du médical, en R&D instrumentation, sur des grandeurs de température, fluidique, mécanique ainsi que optique.



Ces différents métiers m'ont permit de travailler dans différentes entreprises dans diverses domaine, que ce soit l'automobile, le BTP, le conseils en ingénierie, le transport ou l'instrumentation médical.