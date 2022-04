Guillaume DESCAMPS

Étudiant de 22 ans passionné par la culture numérique, je me destine à devenir chef de projet digital. Actuellement en Master 2 Communication et Multimédia de l'université Paris 2 Panthéon-Assas, je réalise cette année en alternance professionnelle chez Photobox.

Dynamique et organisé, je suis toujours très impliqué dans les projets qui me sont confiés. Très à l’aise à l’oral, synthétique et habitué au travail en groupe, mes capacités d’adaptation m’ont permis de m’intégrer facilement au sein des équipes avec lesquelles j’ai travaillé. Mes qualités d’écoute et de compréhension, mon calme et ma détermination me permettent d’être efficace dans mon travail.



Mes compétences :

Microsoft office

Photoshop CS5

WebDesign

Marketing

Communication

ECRM

Gestion de projet