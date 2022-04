Guillaume DESCHAMPS

Découvrez nos produits sur : https://europaband.fr



Europaband est spécialiste du bracelet événementiel pour festival, soirée, concert, camping, club vacance, événement sportif, séminaire. Nous vous proposons une large gamme de bracelets d’identification et de contrôle tel que des bracelets indéchirables en papier, des bracelets pour piscine imperméables et beaucoup d'autres !



Europaband, en sa qualité d’imprimeur de bracelets personnalisés, vous propose de créer vos propres bracelets directement depuis le site internet selon vos désirs. Ainsi, vous pourrez personnaliser : bracelet Tyvek®, bracelet vinyle, bracelet plastique, bracelet tissu, bracelet silicone et bracelet synthétique en toute simplicité.



Mes compétences :

Graphisme

Marketing

Adobe Illustrator

Gestion de la relation client

Adobe Photoshop