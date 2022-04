Guillaume DESCHAMPS

Je cherche à mettre mes compétences et mon savoir-faire acquis au cours de ma formation, de mes expériences professionnelles ainsi que de ma recherche personnelle au profit d’une entreprise dynamique.

Je suis intégré actuellement au sein d'une équipe de support utilisateur qui me permet de gérer un SI tant en front-office qu'en back-office. J'ai la possibilité d'apporter un regard objectif sur la conception des évolutions, les optimisations et automatisations des différents traitements.



Mes compétences :

Forms/Reports 6i et 10g

SQL/PLSQL

Oracle application

Oracle Forms Developer 10g 2005

Oracle Reports

Oracle E business Suite

J2EE

Windev

Wlangage

Comptabilité publique

SAP

Oracle Fusion Middleware

Dba oracle

Support Utilisateur

Programmation orientée objet

SQL

Oracle Forms

Oracle

UNIX