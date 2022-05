Majed ACHEK

Je dispose de 13 années d’expérience, dont 7 chez CSC, sur des projets d’intégration ou d’optimisation de solutions progicielles. J'ai développé une expertise dans la mise en place des systèmes de tarification et de facturation complexes et dans la mise en oeuvre de plusieurs projets en parallèles au sein d'une DSI avec des intervenants de différents horizons : Métiers, Prestataires, Mandataires, etc...



J'ai 10 ans d’expérience dans la conduite de projets ERP et CRM mis en œuvre pour de grands comptes aussi bien dans un contexte national qu’international (sur site et offshore).

J'ai piloté des ressources allant jusqu'à 20 personnes à la fois en mode forfait et en mode régie pour des contrats entre 1.5M€ par an (régie) et 2M€ (forfait)



Avec un double profil fonctionnel et technique, J'ai renforcé mes compétences clés dans la gestion de projet ERP, l’expertise Oracle EBS, l'architecture fonctionnelle et technique ainsi que l’organisation des systèmes d’informations.



Compétences Sectorielles :

- Média : SACEM , NRJ, DDB

- Secteur Public : Ministère de la Justice, ACOSS

- Energie : Dalkia, Compagnie Générale des Eaux

- Distribution : Staples



Compétences SI :

- Gestion de portefeuille de projets

- Management de ressources (Jusqu'à 20 CSC + Prestataires) sur site et offshore

- Gestion de projet : RFI, RFP, Chiffrage, Cadrage, Mise en oeuvre, Pilotage

- MOE ERP et systèmes complexes de tarification et/ou de facturation

- Animation Comités Projets, Pilotage

- Gestion Budget



Compétences Technique :

- Oracle E-Business Suite : Order to Cash Modules

- Oracle Policy Automation

- BDD Oracle, MySQL, Access, SQL Server

- SQL Base, ESSBase Hyperion, Cognos PowerPlay

- Cognos Impromptu, Centura, SQL Windows, Forms, Reports, SQL*Loader

- PL/SQL, VB, VBA, ADA, Fortran, C, Pro*C

- PHP, ASP, XML, HTML, JavaScript



Mes compétences :

Project management

Project Design

Oracle E business Suite

Oracle PL/SQL

Oracle Policy Automation

Project Delivery

Project Estimation