Guillaume DESCOMBES

Ingénieur environnement généraliste, mon parcours m'a conduit à évoluer dans différents domaines et à collaborer avec des partenaires tous différents les uns des autres (mairies, DREAL, ADEME, Industriels...).



Fort de plusieurs expériences dans le domaine de l'environnement, je peux apporter mes compétences et mes qualités dans plusieurs domaines liés à l'environnement :



- Sites et sols pollués

- Traitement eau, air, sol

- Amiante, risque fibres (Certifié SS4 et diagnostiqueur amiante)

- Gestion des risques (naturels, chimiques, industriels...)

- Traitement et valorisation des déchets

- Eco-conception, Écologie industrielle

- Écotoxicologie

- Gestion de projets



Mes compétences :

Amiante