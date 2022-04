Florence GRIPPARI

Ingénieur Procédés de l'Environnement, j'ai travaillé aussi bien dans le secteur industriel (EIFFAGE) que dans le domaine de la recherche (INRS, CNRS) que ce soit sur des postes administratifs (ISO 14001) ou l'étude de procédés (optimisation des performances). Passionnée par l'informatique , je suis actuellement à la recherche d'un poste en France ou au Canada dans le développement/ simulation de procédés.



Mes compétences clés :

- Génie des procédés : traitement et métrologie des effluents gazeux et aqueux, pilotage projets

- Expertise technique : essais laboratoire et pilote, simulation et modélisation

- Management environnemental : ICPE, ISO 14001, analyse environnementale, étude d’impact





Mes compétences :

Métrologie

Iso 14001

Analyse de risque

Travail en équipe

Rédacteur technique

Vision globale

Informatique

Conception procédés

VBA macro Excel

Environnement et développement durable

Analyse de données

Génie des procédés

Traitement de l'eau

Qualité

Programmation

ICPE

Ingénieur

Simulation

Environnement

ISO 14001 Standard

Microsoft Word

Microsoft Visio

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

MathCAD

ISO 900X Standard

Autocad