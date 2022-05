Nathanaël LEPRETTE

Préparation de mon tour des écoles du monde!

Pour en savoir plus, voir mon site internet (section blog).





Missions en cours pour le Pays d'Epernay:



- Assurer l’accueil et l’information du public en matière d’économies d’énergie, d’énergies renouvelables, d’éco-construction et de déplacements doux ;

- Mettre en place des permanences délocalisées dans les communes du Pays d’Epernay ;

- Mettre en œuvre et participer à diverses animations (semaine des EIE, semaine de la mobilité, visites solaires, salons, conférences, fêtes de quartier …) ;

- Animer des portes ouvertes à l’Appart’éco : appartement pédagogique ayant pour objectif de sensibiliser la population aux économies d’eau et d’énergie et d’encourager les comportements éco-citoyens ;

- Faire vivre la thermographie aérienne réalisée en 2008 par la Ville d’Epernay, en expliquant les résultats, en accompagnant le public sur les problèmes de déperditions énergétiques et en formulant des préconisations ;

- Etre relais du Plan Climat Territorial du Pays d’Epernay sur l’entrée énergie via des actions de sensibilisation dans les communes du territoire, dans le cadre notamment des Opérations Programmées d'Amélioration Thermique et énergétique des Bâtiments ou l’Opération de Restructuration de l’Artisanat et du Commerce ;

- Poursuivre les partenariats créer depuis 2008 avec des structures telles que l’épicerie sociale, le Toit Champenois, le GRETA… ;

- Valoriser les actions de l’Espace Info Energie et réaliser le rapport d’activité ;

- Participer au groupe de travail EIE régional.







Présentation Personnelle :



Notre société aborde un virage (plus de pétrole, pollutions etc), il faut changer notre manière de vivre afin de préserver la Terre. Toutefois, l'Homme aura toujours besoin d'énergie! lycéen, déjà, je parlais de travailler dans le domaine des énergies renouvelables et des économies d'énergie. Le bac en poche, j'ai voulu entrer à Polytech'Savoie pour le parcours unique dispensé dans ce domaine. Afin de l'intégrer, j'ai suivi un DEUG "Maths-Physique-Chimie" à l'Université de Marseille. Une fois entré dans l'école, j'ai naturellement choisi la spécialisation Energie.

Ayant toujours voyagé avec mes parents d'abord, puis avec mes camarades de lycée, et enfin à l'université, j'ai saisi l'opportunité de la bourse Erasmus pour suivre une spécialisation Energie Renouvelable à l'Université de Loughborough au R.U. pendant 8 mois. Enfin, j'ai voulu améliorer ma seconde langue en effectuant mon stage de fin d'études dans un bureau d'étude en Espagne, à Tudela.



Je suis très curieux. J'aime prendre des responsabilité et pour cela, je serai toujours une force de proposition. Je suis autonome, je suis aussi à la fois diplomate et persuasif et possède une réel esprit d'équipe. J'ai tendance à vouloir entrainer tout le monde dans mes projets.









Langues

Anglais courant (niveau bac+5; TOEIC 830 ; huit mois en immersion complète en 2009)

Espagnol courant (niveau bac; cinq mois et demi de stage en Espagne en 2010)



Informatique

Suites bureautique, Pleiades Comfie, PVsyst, PVSOL, Archelios, Carnaval, Autocad, Sketchup, notion de langage C, SQL et LabView



Mobilité

Je suis titulaire du permis de conduire B et du permis international.







Réalisation de projets divers



2004/2005

Organisation d’un partenariat entre le lycée de Lorgues et le Lycée Mandjakandriana à Madagascar. Collecte, reconditionnement, acheminement et installation d’un réseau informatique de 8 ordinateurs connectés au WEB avec imprimante et scanner



2003/2004

Travaux Personnels Encadrés au Lycée de Lorgues : transformation d’un moteur thermique à essence en moteur à air comprimé. Note : 19.5/20



