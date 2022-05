Vincent CHAUSSERIE-LAPRÉE

Ingénieur de formation dans les domaines du bâtiment et des énergies, j'ai tout d'abord travaillé en tant qu'ingénieur thermicien au sein du bureau d'étude BECT sur Marseille puis en tant que chargé d'affaires TCE au sein des bureaux d'études de maîtrise d’œuvre SOCETEM et INTEGRALE INGENIERIE sur l'île de la Réunion durant près de 4 ans. Je suis ensuite parti travailler 1 an sur l'île de Tahiti pour le cabinet d'architecte Tropical Architecture.



De retour sur l'île de la Réunion pour une installation définitive je suis actuellement à la recherche d'un poste d'ingénieur projet dans les domaines du bâtiment, de l'énergie ou de l'environnement.



Dynamique, motivé et ouvert à de nouvelles expériences professionnelles, je suis prêt à relever de nouveaux challenges que ce soit dans mes domaines de compétences ou dans des domaines divers.



N’hésitez pas à me contacter pour plus d'informations



Mes compétences :

Ingénierie

Développement durable

BTP

AutoCAD

Energies renouvelables

Bureau d'études

Audit énergétique

CVC

Bois

Bâtiment

Génie civil

Solaire