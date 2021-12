Co-gérant du Bureau d'études en conception d'habitats bioclimatiques et en éco-construction.

TRIHAB, situé dans le Sud-Est de la France (83, 06, 13...), s'investit dans :

lhabitat bioclimatique (solaire passif), individuel, petits collectif, l'éco-tourisme,...

la réflexion globale d'un nouveau vivre et habiter ensemble, l'habitat partagé, les projets multifonctions, ...

dans la recherche dénergies alternatives innovantes et renouvelables

dans tout système de récupération et traitement des eaux

dans la constante quête de matériaux nouveaux connus pour leur faible impact environnemental et leur qualité écologique

la sensibilisation des acteurs de la construction et des services publics, Nous avons donné beaucoup de conférences, articles, vidéos, interviews, ...





ARCHI BIOCLIMATIQUE :

www.trihab.com

http://trihab.blogspot.com/

https://www.facebook.com/TRIhabHAbitatsBioclimatiques

ART :

http://bruno-bazire.blogspot.com/

http://o-fildelo.blogspot.com/

Je participe à des salons et des conférences sur les énergies renouvelables et sur la ville de demain. STANDS - CONFÉRENCES - ATELIERS de réflexions - Articles



TRIHAB est membre :

Association EcoBatissonS -

vice-président d'Ecobatissons

Fibraterra de l'Association BDM -



Je suis membre d'associations artistiques et environnementales :

Animateur du Collectif DEMAIN, président de l'association Etincelles

demainpaysdefayence@gmail.com

https://www.facebook.com/DemainPaysdeFayence



http://www.adepte-nature.org

Sauvegarde du Canal de la Siagne

Association GRAINE

Création monnaie locale : la Bélug

Une Vraie démocratie par le "Tirage au Sort" !

https://www.facebook.com/Collapso-Compatible-576902736141643/

ART :

www.lamaisondesartistes.fr

http://art.o.baz.free.fr/

http://www.art-tisse.com/pages_arto/navig/artist_techsculpt.htm #bazire

www.cite-ecriture.com



Mes compétences :

Architecture

Archite