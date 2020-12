Olivier REUSA

Dernier poste : Conseiller Info Energie à l'Espace Info Energie Est-Var à Fréjus (seul sur le poste).



Etroitement impliqué dans la future Plateforme de Rénovation Energétique de l'Habitat (PREH), porté par la CAVEM. L'étude de préfiguration est en cours, le lancement aura lieu en janvier 2016. L'étude de préfiguration est réalisée en interne par l'EIE ainsi que les divers services concernés de la CAVEM et des communes (environnement, énergie, habitat, développement économique).



En dehors du classique conseil aux particuliers, l'EIE porte un grand nombre d'activités complémentaires, liées à l'implication forte des collectivités locales dans les économies d'énergie : St Raphaël première ville iso 50001 de France, PIG et PLH de la CAVEM ambitieux et accompagnement de copros conjoint. Le programme européen MARIE/Rénover+ s'est terminé, il continue porté par le territoire et dois aboutir en une Plateforme de la Rénovation Energétique de l'Habitat (PREH)





Formation / sensibilisation des agents communaux, accompagnement de copros, balades thermiques de sensibilisation, etc... Support technique pour les collectivités. Accompagnateur "Ma maison BDM".





Une sensibilité particulière pour les problématiques liées à la sobriété énergétique (frein sociaux, sociétaux, comportementaux)...

Une affinité avec le bâtiment, ses problématiques de rénovation, dans un contexte global (environnement, santé, énergie grise, etc).

Un clin d'oeil avec l'ajout d'une compétence "covoiturage" : 77 000 km et 16 tonnes de CO2 évités ! Bientôt deux tours de planète ensemble, merci :)



Mes compétences :

ENR

Sobriété énergétique

ACV

RT-2012

Energie grise

Organisation d'évènements

Sensibilisation des publics au dév. durable

Covoiturage