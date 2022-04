Sylvain RODDE

Après 9 années passées à l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME) en tant que chargé d'évaluation, j'ai choisi de me reconvertir et d’œuvrer sur le terrain.

Une année de formation à l'Association Savoyarde de Développement des Énergies Renouvelables (ASDER) m'a permis d'approfondir la théorie sur la thermique du bâtiment, l'éco construction, les énergies renouvelables...

Mon Cap Charpente avec les Compagnons du Tour de France ainsi que les différents stages effectués en entreprises m'ont donné les outils pratiques pour appliquer sur le terrain mes connaissances théoriques.



Mes compétences :

Thermique du bâtiment

Construction bois

Charpente bois