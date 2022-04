Guillaume DÉSIRAT

A l’issue de la Licence professionnelle Bâtiment Bois Basse Consommation et Passifs à l’IUT de La Rochelle (17100), je souhaiterais rejoindre un poste en bureau d'études. Je suis rigoureux et je possède un bon sens de l'organisation.

J’ai réalisé cette année de formation en alternance afin d’acquérir des connaissances techniques, ainsi qu’une expérience professionnelle en mettant ces acquis au profit de la réalisation de projets de construction.

Portant un vif intérêt à la construction, je souhaite évoluer dans ce milieu professionnel.

Au cours de ces trois dernières années, les compétences acquises me permettent aujourd’hui de réaliser un projet en autonomie, de la phase avant-projet jusqu’à la construction du bâtiment, en tenant compte des exigences du client ainsi que des règles de la construction.

De plus le travail en équipe me motive particulièrement, je suis apte à la mobilité, la polyvalence et sans contrainte familiale.

Je suis motivé, autonome, désireux de progresser en m’impliquant totalement.



Mes compétences :

Logiciel Autocad

Logiciel Cadwork

Suite Microsoft office

Logiciel Mdbat